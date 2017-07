Calciomercato Lazio, si insiste per Sardar Azmoun: le ultime

La Lazio corteggia molto Sardar Azmoun. Igli Tare e Claudio Lotito hanno offerto al Rubin Kazan 15 milioni di euro, bonus compresi. La richiesta del russo per l'iraniano è però di 20 milioni, con un accordo che si potrebbe trovare a 18 milioni di euro.

In casa Lazio c’è fiducia, visto l’accordo che già è stato trovato con il padre dell’attaccante. Novantuno presenze e 24 gol nel campionato russo, con sei apparizioni anche in Champions League per il ventiduenne del Rubin Kazan. Simone Inzaghi spera di avere un nuovo rinforzo.