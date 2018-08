Calciomercato Lazio: dalla Cina con furore, Lotito tratta Ramires

Troppo è stato detto e scritto sul futuro di Milinkovic-Savic, al punto che neanche la Lazio ha idea di cosa potrebbe accadere negli ultimi giorni di calciomercato. Per questo, in caso di reale super-offerta, ha pronto il sostituto: si tratta del già citato "R7" Ramires, in fuga dallo Jiangsu, che lo ha messo fuori rosa.

Le cifre

L'accordo raggiunto con l'indiscutibile talento brasiliano, che ha 31 anni e da ottobre scorso ha disputato solo una gara ufficiale, dovrebbe essere il seguente: 4 milioni all'anno per 3 anni. Una bella differenza rispetto agli oltre 10 milioni che guadagnava in Cina. Inoltre la Lazio dovrebbe pagare allo Jiangsu un indennizzo pari a 3 milioni di euro.

Ramires ora è in Brasile, si sta allenando autonomamente in attesa di sviluppi. Lui forse più di tutti noi vuole conoscere il futuro di Milinkovic-Savic, forse spera in una partenza per potersi rilanciare in Europa.