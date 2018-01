Lazio: petizione dei tifosi per trattenere De Vrij, raccolte oltre 1000 firme

'Lazio e Stefan De Vrij che rinnovo sia'. E' questo il titolo della petizione lanciata dai tifosi biancocelesti sulla piattaforma specializzata change.org dal titolo. Dopo averci provato i compagni di squadra e mister Inzaghi anche i sostenitori della Lazio scendono in campo per far rimanere l'olandese.

"Ora come non mai nell'era Lotito la Lazio dà la sensazione di poter diventare quel top club a cui tutti i tifosi laziali ambiscono. Ci siamo vicini e lo si capisce dal trattamento arbitrale verso i nostri confronti. Da sempre la Lazio deve andare contro tutto e tutti per arrivare a toccare le stelle", scrivono i promotori dell'iniziativa. Per ora, per far restare Stefan De Vrij, sono state raccolte più di 1300 firme.

Nel frattempo la Lazio si guarda intorno. Il ds Igli Tare sta seguendo Rodrigo Caio, centrale brasiliano del San Paolo, e Jozo Simunovic, difensore centrale del Celtic Glasgow classe 1994.