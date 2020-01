Calciomercato Lazio, Inzaghi vuole Paloschi: un rinforzo per sognare lo Scudetto

La Lazio punta Alberto Paloschi, attaccante stimato e richiesto da Simone Inzaghi. L'ex Milan sta trovando poco spazio alla Spal e verrebbe a Roma di corsa. In questa stagione ha totalizzato poco più di 500 minuti, 10 presenze e zero gol in Serie A.

La Lazio non vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo, Lotito proverà ad intavolare la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Inzaghi crede in lui. Paloschi, nonostante le premesse di inizio carriera, però non è mai esploso. Ora ha 30 anni ma è diverso da Caicedo, Immobile e Adekanye (che comunque potrebbe partire).