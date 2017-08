Calciomercato Lazio: idea Paletta per rinforzare la difesa

La Lazio cambia in difesa. Stefan De Vrij resta ed è in uscita Wesley Hoedt sempre più verso il Southampton. Gli inglesi hanno proposto al giocatore un contratto da oltre 2 milioni l’anno, hanno ottenuto il suo sì. Nelle casse della Lazio possono entrare ben 15 milioni di euro.

Lotito e Tare allora si guardano in giro in cerca di un sostituto. In pole c'è Gabriel Paletta, classe 1986, 31 anni compiuti a febbraio, si legherebbe per un anno, dunque sino al 2018. Argentino naturalizzato italiano, è sotto contratto con il Milan, costa attorno ai 2 milioni.