Calciomercato Lazio: in quattro per la difesa, le offerte per Felipe e Milinkovic, il "casting" per il vice-Immobile

Come facilmente prevedibile, la Lazio in queste prime battute del calciomercato sta lavorando soprattutto sulla difesa, per compensare l’addio di de Vrij e non solo.

Per centrocampo ed attacco si attende una cessione importante prima di reinvestire, ma gli occhi dell’aquila sono già alla ricerca di un vice-Immobile.

I nomi per la difesa biancoceleste

La trattativa meglio avviata porta a Francesco Acerbi, 30enne centrale difensivo e capitano del Sassuolo, già da qualche anno protagonista di ottimi campionati. Per lui andrebbero spesi circa 10 milioni, almeno è questa la valutazione del club neroverde che però, attraverso l’amministratore delegato neroverde, Giovanni Carnevali, fa sapere: “Per ora non abbiamo alcuna operazione in cantiere. Acerbi alla Lazio? Sono solamente chiacchiere, non c’è niente di vero”.

Non mancano le idee alternative con l’ex Bayern Badstuber in prima linea e pronto a svincolarsi dallo Stoccarda, oltre alle tentazioni Glik e Nastasic.

Il centrocampo tra ritorni e probabili partenze

Chiarezza sul centrocampo biancoceleste immaginiamo ci potrà essere solo a ritiro iniziato, perché mister Inzaghi deve prima di tutto capire chi partirà e valutare poi i giocatori rientrati dai vari prestiti. Per le corsie esterne del 3-5-2 comunque sembra stuzzicare il nome di Lazzari, giocatore che ha già macinato km su km con la Spal nel corso della stagione appena finita.

Da un’altra squadra di bassa classifica si tenta di pescare la carta di lusso che, nel caso del Benevento, assume le sembianze di Sandro, motore del pur vano sprint finale giallorosso. Dalla stessa piazza hanno fatto ritorno a casa Cataldi e Lombardi, due di quelli che prima di rigirare altrove il tecnico osserverà attentamente.

Intanto per la grande cessione Milinkovic tra le big europee pare essersi fatto avanti solo il Manchester United. Mourinho avrebbe offerto 110 milioni, ma Lotito ha intenzione di aspettare anche le proposte di Real e Psg, ancora silenti.

Felipe via? Casting per il vice-Immobile

Per quanto riguarda il reparto offensivo si registra il pressing del Chelsea su Felipe Anderson, per il quale sarebbero stati messi sul piatto 40 milioni. D’Altronde Sarri, probabile futuro allenatore del club londinese, di certo avrà intenzione di far spese in Italia.

Per Immobile sembra continuare la corte rossonera. Il Milan pare deciso ad offrire una considerevole cifra più André Silva. Intanto ecco i nomi che filtrano per il posto di vice, non tutti esaltanti: Paulo Henrique, 29enne militante in Turchia nell’Akhisarspor; Bamba, 22enne disponibile a parametro zero; Sala, 27enne punta del Nantes.

Di livello più alto è Karl Toko Ekambi, 25enne dell’Angers, autore di 17 reti nell’ultima Ligue 1 e sponsorizzato addirittura da Eto’o. Per lui, però, servirebbero circa 20 milioni di euro.