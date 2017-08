Calciomercato Lazio, arriva Nani. Presi anche i baby Bruno Jordao e Pedro Neto

Un centrocampista centrale e un esterno sinistro che all'occorrenza può giocare anche destra. Il primo classe 1998, l'altro addirittura 2000. La Lazio pesca in Portogallo e mette le mani su due prospetti interessanti, già nell'orbita delle nazionali lusitane. Si tratta di Bruno Jordao e Pedro Neto per i quali Lotito avrebbe tirato fuori 15 milioni. Oggi la firma e le visite mediche. Per entrambi c'è la regia di Jorge Mendes, il procuratore padrone del calcio portoghese, già agente di Cristiano Ronaldo e Jose Mourinho.

La Lazio acquista Nani

Ma il vero colpo è arrivato in mattinata. Dopo un pressing serrato è atterrato a Fiumicino alle 8.30 Nani, esterno portoghese ex Manchester ed ex Valencia. Il trentunenne sarà il partner d'attacco di Ciro Immobile, andando a rimpinguare un reparto rimasto orfano di Keita. Arriverà in prestito con diritto di riscatto, fissato ad 8 milioni di euro. Simone Inzaghi avrà in questo modo un ulteriore elemento per il suo reparto d'attacco.