Calciomercato Lazio, la Juve come un'aquila su Milinkovic: contatto Lotito-Marotta

Se una delle big europee dovesse offrire tra gli 80 e i 100 milioni per Pjanic (e la cosa ormai non sconvolgerebbe), la Juventus potrebbe tornare prepotentemente all'assalto di Milinkovic-Savic, la cui situazione, dopo la brusca frenata tra Lotito e la società bianconera, è rimasta in stand-by.

Finora nessuna delle offerte stratosferiche dall'estero preventivate dal patron della Lazio è stata formulata, così ci sarebbe ancora spazio per un re-inserimento di Marotta&Co., che dopo il "boom" CR7 sembrano aver intenzione di portare un altro big nel centrocampo bianconero. E potrebbe essere proprio il "Sergente".

Secondo alcune indiscrezioni nel week-end ci sarebbe stata una telefonata tra Marotta e Lotito per riprendere il discorso: 120 milioni più una contropartita tecnica tipo Pjaca? Pensiamoci. Anche perchè la società biancoceleste ha trovato dei profili per sostituire Milinkovic in caso di partenza, ma il mercato corre via veloce e più prima che poi serviranno certezze.

Per questo Igli Tare è ad Auronzo di Cadore, già al lavoro per sbloccare diverse situazioni ancora irrisolte in casa Lazio. Questa mattina, ad esempio, ha parlato a lungo con Danilo Cataldi, concedendo poi qualche minuto anche al giovane attaccante Alessandro Rossi. Ma la questione principale ha un solo nome, un nome serbo. Che pesa almeno 100 milioni di euro.