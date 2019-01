Calciomercato Lazio: Lukaku saluta, va in Premier League

Jordan Lukaku, terzino mancino classe '94, saluta la Lazio. Il giocatore infatti si trasferirà al Newcastle in prestito con diritto di riscatto. Il belga sarà allenato da Rafa Benitez, ex tecnico di Napoli e Inter. Finisce così, quindi, l'avventura italiana del fratello di Romelu: 53 presenze in Serie A e 9 in Coppa Italia, con una rete, realizzata contro il Crotone il 23 dicembre 2017.

Vicino alla cessione anche Martin Caceres, che sta per dire no a Parma e Bologna, per finire in Giappone, nella fattispecie al Vissel Kobe, in cui già militano Villa, Iniesta e Podolski.