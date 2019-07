Calciomercato, attenta Lazio Monchi vuole Luis Alberto al Siviglia

Luis Alberto, il mago della Lazio, può tornare in Spagna. L'agenzia che cura gli interessi del nazionale spagnolo, la You First Sports, si è mossa e ha raggiunto un'intesa di massima con il direttore sportivo del Siviglia, Monchi.

Il club andaluso è la società in cui Luis Alberto è cresciuto, vi ha militato fino al 2012 prima di approdare al Barcellona B. Simone Inzaghi, però, non è d'accordo. Sullo spagnolo ci punta e come, tanto da volergli affidare le chiavi del centrocampo laziale.

D'altro canto il ds Igli Tare e il presidente Claudio Lotito non sono uomini che chiudono alle trattative, ma il prezzo lo fanno loro: l'affare può andare in porto sulla base di 30 milioni di euro.