Calciomercato Lazio, il Lione su Djordjevic: Lotito chiede 15 milioni

La Lazio sta per cedere Filip Djordjevic. A farsi avanti è stato il Lione, che vorrebbe riportarlo in Francia dopo che il serbo era arrivato in Italia dal Nantes. La prima richiesta di Claudio Lotito è di 15 milioni di euro, davvero tanto. La cifra, tuttavia, dovrebbe comunque sensibilmente abbassarsi arrivando, secondo Sky Sport, a circa 6-7 milioni di euro nel momento in cui la trattativa verrà approfondita.