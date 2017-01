Calciomercato Lazio, Leitner non convince: ceduto in Bundesliga

Moritz Leitner come Gerson. Il tedesco non convince e lascia la Capitale. Dopo solo 6 mesi l'ex Borussia Dortmund, lascia la Lazio e passa a titolo definitivo all'Augsburg. Affare da circa 2 milioni di euro. Leitner, che non ha mai convinto Inzaghi, ha disputato appena 13 minuti totali tra Udinese e Cagliari. Si attende solo l’ufficialità.