Calciomercato Lazio, Tare pianifica il colpo sulla fascia: Murgia è la chiave

La Lazio è pronta al colpo per migliorare la fascia destra. Romulo non è stato riscattato dal Genoa e Adam Marusic non convince, così il ds Igli Tare sta insistendo per Manuel Lazzari. L'esterno, che conosce bene il 3-5-2, è in uscita dalla Spal e già nel giro della Nazionale.

Lazzari, accostato anche a Fiorentina e Atalanta, gioca prevalentemente come laterale destro di centrocampo, ma all'occorrenza può giocare anche come terzino destro. Possiede grande dinamismo, buona capacità di corsa e tempi di inserimento. Al momneto il suo contratto dura fino al 2023.

Nel fine settimana è previsto un incontro tra Tare e il ds spallino Vagnati per provare a trovareo l'accordo finale. Nell'affare, oltre al conguaglio economico, decisivo sarà il passaggio a titolo definitivo Alessandro Murgia, già in prestito a Ferrara da gennaio, dove ha disputato 19 partite. Non rientra nel pacchetto, invece, Danilo Cataldi.