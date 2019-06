Calciomercato Lazio, affare Lazzari a un passo: 10 milioni e Murgia alla Spal

Manuel Lazzari è sempre più vicino alla Lazio. La distanza con la Spal si è ridotta a solo 1 milione, sintomo che la stretta di mano finale è vicina. Sarà un'operazione da 9-10 milioni di euro, ai quali si aggiungerà anche il cartellino di Alessandro Murgia, centrocampista classe 1996 che resterà dunque in biancazzurro a titolo definitivo dopo il prestito della scorsa stagione.



Lazzari con la Spal ha compiuto la grande cavalcata dalla Serie C alla Serie A. Grande corsa e qualità sulla fascia, nella Lazio si potrà di nuovo presumibilmente esprimersi in quel 3-5-2 che gli va tanto a genio.