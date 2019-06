Calciomercato Lazio: Jony è vicino, Lotito vuole il mago degli assist

La Lazio è vicina a Jonathan Rodriguez Menendez, meglio conosciuto come Jony. Il folletto spagnolo nell'ultima stagione giocata con la maglia del Deportivo Alaves ha giocato 37 partite, segnato quattro gol e fornito 11 assist. Uno dei migliori, in questa specialità, in tutta la Liga.

Il ds Igli Tare lo ha trattato nell'ombra. Jony è già stato a Roma e per lui è pronto un quadriennale da 1,5 milioni a stagione. L'accordo è possibile.

Sarebbe la giusta pedina che permetterebbe a Inzaghi di cambiare modulo. Può infatti agire da esterno sinistro offensivo nel 4-3-3 o nel 4-2-3-1, ma anche come esterno in un 4-4-2. La Lazio lo tratta.