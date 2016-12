Calciomercato, Gonzalez: "Via a gennaio. Con la mia cessione ci guadagna la Lazio"

Alvaro Gonzalez, uruguaiano fuori dai programmi della Lazio, saluterà a gennaio Formello. Sul centrocampista c'è il Velez Sarsfield come ha ammesso lo stesso Tata alla rivista Futbol: "Penso che a gennaio andrò via. Già da tempo sto pensando di lasciare la Lazio, visto che non vengo praticamente utilizzato. La società e l’allenatore non puntano su di me, per cui non vedo come potrebbero ostacolare una mia partenza. Ci sono diversi club interessati, sono stati avviati dei contatti".

"Il mio desiderio è quello di giocare, la Lazio dovrebbe farmi partire visto che sta pagando lo stipendio di un calciatore che non gioca mai. Con la mia cessione ci guadagnerebbero tutti", ha detto.