Calciomercato Lazio: Glik e Lamar, Tare prova il doppio colpo

La Lazio prova il doppio colpo dal Monaco. Thomas Lemar e Kamil Glik sono i due nomi caldi sul taccuino del ds Igli Tare che, in settimana, farà un punto sul calciomercato con il presidente Claudio Lotito e l'allenatore Simone Inzaghi. L'obiettivo numero uno sul mercato sarà quello di trovare il sostituto di Stefan De Vrij.

Il centrale polacco del Monaco piace molto così come il 22enne. Se Glik è volto noto in Seri A, Lemar è un astro nascente. Dotato di notevole velocità e buona resistenza fisica, mancino puro è un centrocampista con attitudine offensiva e gioca prevalentemente come ala sinistra ma può giocare anche sulla fascia opposta. Un jolly che è anche nel giro della nazionale francese.