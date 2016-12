Calciomercato Lazio, Lotito mette Giaccherini nel mirino

La Lazio valuta diverse piste per rimpiazzare Keita Balde Diao, prossimo alla partenza per la Coppa D'Africa. Le alternative interne non manchino da Kishna al giovane Lombardi, ma in casa biancoceleste si sta pensando di rinforzare ulteriormente il pacchetto avanzato con l'arrivo di un nuovo giocatore di qualità.

Un profilo caldo, che piace al direttore sportivo Igli Tare e dal presidente Claudio Lotito, è quello di Emanuele Giaccherini. La 31enne ala ex Juventus, sta faticando non poco a trovare spazio nel Napoli di Maurizio Sarri. Ecco quindi che il presidente della Lazio sogna il grande colpo e portare alla Lazio un altro giocatore della Nazionale dopo l'arrivo di Ciro Immobile questa estate. La formula sarebbe quella del prestito oneroso.