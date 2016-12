Calciomercato Lazio, Gabbiadini e Simeone jr nel mirino di Lotito

La Lazio cerca un attaccante. Per gennaio o giugno. Tanti i nomi caldi sulla lista di Claudio Lotito, anche perché a gennaio Simone Inzaghi non avrà Keita Balde Diao e probabilmente anche Filip Djordjevic, che sarà ceduto. Il primo è quello di Alberto Paloschi che potrebbe lasciare l'Atalanta ma piace anche a Bologna e Pescara.

Il sogno del presidente della Lazio è però Giovanni Simeone, ex River Plate, figlio del Cholo, e ora bomber del Genoa. Il Cholito era un bambino quando viveva all'Olgiata ai tempi della Lazio campione d'Italiaa. Simeone junior, centravanti che si può muovere anche da seconda punta o per linee esterne, costa tanto e per lui se ne parlerà a giugno.

Lotito e Tare faranno un tentativo anche per Manolo Gabbiadini, in uscita dal Napoli. Sulla punta ci sono anche diverse squadre inglesi e tedesche ma De Laurentiis chiede almeno 20 milioni di euro. Pagabili anche a rate. Inzaghi chiede alla società uno sforzo per puntare alla Champions.