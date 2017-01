Calciomercato Lazio: non solo El Ghazi, idea Lasagna

Non c'è solo Anwar El Ghazi sul taccuino della Lazio. Il direttore sportivo Igli Tare e il presidente Claudio Lotito stanno pensando a Kevin Lasagna come conferma anche Massimo Briaschi, agente del calciatore del Carpi, che a Lazio Press spiega: "Personalmente non ho sentito nessuno della Lazio. Stiamo parlando di una piazza importante e graditissima al giocatore".

Un'apertura, però, che non si incastra con le dichiarazioni di Giancarlo Romairone, ds del Carpi, che a La LazioSiamo Noi ha ammesso: "Non crediamo che Lasagna si muoverà a gennaio. L'operazione di cui si sta parlando sarà concepita in un'altra maniera. Lasagna deve continuare il suo percorso e finire bene quest'annata. Credo che Lasagna sia un calciatore chepuò stare bene in Serie A".