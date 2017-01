Calciomercato Lazio: Lotito ha in mano El Ghazi, ma se non cede non compra

La Lazio ha in mano El Ghazi. Il presidente Lotito ha trovato un accordo con l'Ajax per il prestito con riscatto obbligatorio per nove milioni, ma non chiude l'affare finché non venderà. Già perché prima c'è da piazzare Djordjevic, vicino al Lione.

Se El Ghazi dovesse saltare, allora la Lazio potrebbe virare sul 23enne austriaco Zulj, che gioca nel Greuther Furth, in Serie B tedesca. Ha un contratto in scadenza nel 2017, e piace al ds Tare. Nel frattempo oggi verranno definitivi i prestiti di Cataldi e Prce, rispettivamente al Genoa e al Brescia.