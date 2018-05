Calciomercato Lazio: già trovato l'erede di Milinkovic, pronto l'accordo un club di Serie A

Via Sergej Milinkovic-Savic e dentro Bryan Cristante. La Lazio, non ancora certa della qualificazione in Champions League, pensa al futuro. Il serbo potrebbe lasciare Formello e così il ds Igli Tare non vuole farsi trovare impreparato. Il club di Claudio Lotito sta corteggianto infatti il centrocampista dell'Atalanta.

Il 23enne ha segnato 12 gol. Gli orobici lo hanno già riscattato dai portoghesi del Benfica per soli 4 milioni, e si apprestano a rivenderlo a 30, bonus compresi. Con l'Atalanta, che già aveva ricevuto un'interesse della Roma, sono già stati avviati i contatti. Potrebbe essere lui l'erede del serbo.