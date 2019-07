Calciomercato Lazio, preso Cipriano: arriva dal Santos. Idea Boateng

La Lazio ha preso il giovane Gustavo Cipriano. Classe 2001, il brasiliano arriva dal Santos per un milione di euro. Il ds Igli Tare ha sempre creduto nel difensore centrale sudamericano tanto che il corteggiamento era iniziato l'anno scorso. Per il momento verrà aggregato alla primavera, poi nel corso della stagione, Inzaghi avrà tutte le opportunità per vederlo all'opera.

Intanto i biancocelesti sono in cerca di nuovi centrocampisti e seguono anche Mehdi Bourabia e Kevin Prince Boateng. Il centrocampista marocchino con cittadinanza francese gioca nel Sassuolo e ha già collezionato 32 presenze in Serie A.

Boateng invece è appena rientrato dal prestito al Barcellona e cerca squadra. Potrebbe garantire quella duttilità e l'esperienze giueste per la Lazio.