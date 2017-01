Calciomercato Lazio, c'è l'accordo Djordjevic-Lione

La Lazio sta per salutare Filip Djordjevic. L'attaccante serb ha trovato l'accordo con il Lione, squadra che si era avvicinata a lui nelle scorse settimane e che sarebbe una destinazione gradita per il calciatore. Il giocatore andrebbe a firmare un contratto per i prossimi tre anni.

La richesta della Lazio è scesa ad 8 milioni di euro per il cartellino del giocatore, i francesi stanno ora riflettendo prima di sare la risposta definitiva che offrono 5 milioni. Si tratta. In caso di partenza la Lazio si butterebbe su Anwar El Ghazi, obiettivo anche della Roma di qualche settimana fa.