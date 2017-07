Calciomercato Lazio, vicino l'accordo con Caceres: la situazione

Martin Caceres è vicino alla Lazio. L'ex difensore della Juventus sta trattando l'accordo economico con il club di Claudio Lotito. Manca poco per la chiusura, con il nazionale uruguaiano che potrebbe già domani raggiungere Roma per le visite mediche e successiva firma. Caceres a un passo dal ritorno in serie A, un colpo a parametro zero in vista per la Lazio.