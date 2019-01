Calciomercato Lazio: Badelj diventa un caso, il vice campione del mondo vuole la cessione

Milan Badelj vuole lasciare la Lazio. Il centrocampista croato, ingaggiato in estate a parametro zero, ha trovato meno spazio del previsto e ora comincia a guardarsi intorno. Simone Inzaghi vorrebbe tenerlo fino a giugno, Claudio Lotito chiede 10 milioni di euro per il suo cartellino.

Il croato vice campione del mondo ha chiesto di essere ceduto. La situazione è delicata, anche per un ingaggio alto. L'agente del giocatore è Alessandro Lucci, procuratore anche di Davide Zappacosta. Per il laterale destro ex Torino classe 1992 il ds Tare vorrebbe accelerare nelle prossime ore cercando anche di limare le pretese del Chelsea.

In uscita anche altri tre sono già con le valigie in mano. Dusan Basta è nel mirino del Bologna, la Lazio però chiede un indennizzo di 500mila euro. Ancora bloccata la trattiva col Parma per Martin Caceres. Ha molti estimatori invece Alessandro Murgia: si valuta la cessione in prestito.