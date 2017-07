Calciomercato Roma, è ufficiale: preso l'ex Lazio Kolarov

La Roma ha acquistato dal Manchester City Aleksandar Kolarov per 5 milioni di euro, più 1,5 di bonus. Il calciatore 31enne, ha firmato un contratto che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2020.

"Sono molto contento di essere qui - ha dichiarato il serbo - Darò più del 100% alla Roma, il mio obiettivo è sempre uno: vincere". Kolarov vanta più di 60 presenze con la maglia della nazionale serba e nelle ultime 7 stagioni ha giocato nel Manchester City.

"Aleksandar è un calciatore con grande esperienza e che può dare da subito il suo contributo per il Club - ha dichiarato il direttore sportivo Monchi - Penso che con lui cresceremo sia dentro sia fuori dal campo. Desidero ringraziarlo per il suo entusiasmo e per la volontà dimostrata di venire alla Roma".