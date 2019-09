Calciomercato, Strootman: "La Roma ha provato a riprendermi"

Sarebbe stato un clamoroso ritorno. Kevin Strootman è stato vicinissimo a tornare alla Roma nella sessione di mercato che si è appena chiusa. A rivelarlo è stato lo stesso giocatore olandese in un'intervista a VTBL: "Ho pensato di tornare in giallorosso, ma il Marsiglia non ha trovato l'offerta sufficiente. Se il tuo club dice che non sei più il benvenuto e arriva la tua vecchia squadra di certo ci pensi, poi non se n'è fatto niente".

Dietro all'affare sfumato c'è innanzitutto la nostalgia di Strootman rimasto in Francia ma attualmente ai margini della squadra: "indesiderato" al Marsiglia e messo sul mercato da Villas-Boas. "Un anno fa ho firmato per cinque stagioni al Marsiglia. Ora sono deluso", le parole di Strootman.