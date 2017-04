Calciomercato Roma, si chiude per Kessie: il punto

Roma e Atalanta hanno trovato l'accordo per il trasferimento di Frank Kessié: 25 milioni più bonus. Si tratterà di un prestito biennale con obbligo alla fine del primo anno. Manca solo la firma. Il giocatore dovrebbe percepire1 milione e 200 mila. Un corteggiamento durato mesi ma che ha dato i suoi frutti.

E pensare che il numero 19 dell'Atalanta sarebbe potuto sbarcare nella Capitale già a gennaio ma non se ne fece nulla. Kessié piaceva molto alla Juventus e in Premier League, ma il Manchester City e il Chelsea non hanno mai fatto sul serio.