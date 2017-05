Calciomercato Lazio: Keita Balde ciao, sull'attaccante Juve e Milan

Keita Balde Diao, protagonista di un'ottima annata con la Lazio, potrebbe lasciare Formello. Il senegalese è inseguito dalla Juventus e dal Milan, mentre Claudio Lotito vorrebbe confermarlo nonostante un braccio di ferro che va avanti da più di un anno.

Per questo per la prossima settimana verrà messo in agenda un incontro con l'agente del calciatore, ma sembra quasi ovvio che Keita lascerà la Lazio nella prossima stagione. Lotito chiede non meno di 20 milioni, ma con il contratto in scadenza nel 2018 le pretese del club biancoceleste potrebbero scendere. Al momento Milan e Juve si stanno dando battaglia.