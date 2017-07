Calciomercato Lazio: Keita resta un caso, Spalletti lo vuole all'Inter

Keita Balde Diao è sempre più lontano dalla Lazio. Il senegalese è conteso tra Inter e Juve, ma il presidente Lotito non avrebbe intenzione di trattare con i bianconeri: ecco allora che i nerazzurri si trovano in pole per l'acquisto del calciatore.

Oggi potrebbe essere una giornata decisiva con un possibile incontro tra la dirigenza interista e Lotito in occasione del sorteggio dei calendari di Serie A. Intanto sui social Keita ha lasciato qualche indizio. Il senegalese ha messo diversi like a qualche post del capitano nerazzurro Mauro Icardi su Instagram. La Juve resta comunque alla finestra.