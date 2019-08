Calciomercato Roma, Petrachi vende: via Karsdorp. Ore calde per Dzeko e Nzonzi

L'Inter non molla la pista Edin Dzeko. Nonostante l'assalto a Romelu Lukaku i nerazzurri lavorano per migliorare il proprio reparto offensivo. Nella giornata di oggi è andato in scena un incontro tra l'agente del bosniaco e i dirigenti del club lombardo.

L'ostacolo da superare per l'Inter resta però la rigidità della Roma sul prezzo, intenzionata ad aumentare la richiesta di 20 milioni. Nel frattempo il Lione non molla Steven Nzonzi e punta ad acquistarlo negli ultimi giorni di mercato per abbassare le pretese romaniste. I giallorossi non possono scendere sotto i 20 milioni anche in questo caso.

Rick Karsdorp, invece, torna in Eredivisie, al Feyenoord. Karsdorp al momento è già in Olanda e l'operazione è in chiusura con la formula del prestito.