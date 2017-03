Calciomercato Roma, assalto dell'Inter: Manolas e Strootman nel mirino

L'Inter prepara l'assalto ai gioielli della Roma Kostas Manolas e Kevin Strootman. Per il greco secondo Sky Sport, ci sarebbe la società nerazzurra grazie ai capitali di Suning potrebbe offrire fino a 45 milioni di euro per strappare il centrale alla Roma.

Stessa cifra messa sul banco anche per Strootman. Il 27enne centrocampista olandese ha il contratto con la Roma in scadenza nel 2018, ed è entrato nel mirino del d.s. nerazzurro Piero Ausilio.

Secondo la Gazzetta dello Sport, inoltre, ci sarebbe già stato anche qualche contatto non ufficiale con l’entourage del giocatore, soprattutto per capire quali siano le reali intenzioni a livello contrattuale e pare sia pronta la doppia offerta: non meno di 40-45 milioni per la Roma e un quinquennale da 5 milioni più bonus per il giocatore. Insomma l'Inter potrebbe offrire 90 milioni alla Roma per due gioielli.