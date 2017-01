Calciomercato Roma, assalto di Inter e Manchester per Manolas: c'è l'offerta

La Roma deve stare attenta se non vorrà perdere Kostas Manolas. Il Manchester United, infatti, sarebbe pronto a sborsare 55 milioni di euro, che potrebbero salire fino a 60. E' dalla scorsa estate che José Mourinho ha messo gli occhi sul greco e adesso avrebbe deciso di rompere gli indugi, per rafforzare un reparto che al momento può contare su Phil Jones e Marcos Rojo.

Il dg della Roma, Mauro Baldissoni, nega le voci su un trasferimento al Manchester United di Manolas mentre l'agente del giocatore, Ioannis Evangelopoulos, ha aperto a un possibile addio alla Roma del difensore.

Il procuratore del centrale giallorosso ha parlato della situazione del suo assistito ad una radio greca: "Probabile più una sua cessione a giugno? Non posso darlo per certo, ma probabilmente in estate ci sarà qualcosa. In estate la Roma aveva rifiutato un’offerta di 40 milioni dall’Arsenal. Kostas ha la possibilità di giocare ad alti livelli e vedremo cosa accadrà". Sul giocatore c'è anche l'Inter di Suining.