Icardi alla Roma, Wanda Nara fa sognare i romanisti

"Insegneremo al mondo che cos'è l'AMOR". Wanda Nara twitta, i tifosi della Roma sognano. La moglie procuratrice di Icardi usa i social per mandare in tilt il calciomercato. Poco chiaro, come spesso accade, il messaggio lanciato. Non per i tifosi della Roma però che hanno interpretato quel Amor come un'apertura all'arrivo a Roma, leggendo nell'anagramma della parola finale un segnale pro Trigoria.

Negli ultimi giorni più volte si è parlato di un'apertura del centravanti argentino a vestire i colori giallorossi. Nulla di concreto però al momento sembra essere all'orizzonte. Di certo, almeno sui social, sembra esserci il gradimento dei tifosi della Roma per Icardi, apparentemente molto più gradito rispetto ad Higuain.