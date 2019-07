Calciomercato Roma: Higuain tentenna, Petrachi si tuffa su Icardi

Gonzalo Higauin tentenna ed ecco che il ds della Roma Gianluca Petrachi sta sondando il terreno con l'Inter per Mauro Icardi. L'ex dirigente del Torino aveva già provato a chiedere il giocatore, incassando il rifiuto del nerazzurro. In queste ultime ore si sono però registrati nuovi contatti con l'Inter per imbastire una trattativa che vedrebbe coinvolto anche Edin Dzeko.

Secondo quanto rivela Sky Sport da parte di Icardi si sarebbe infatti registrata una prima apertura al trasferimento nella Capitale: bisognerà però lavorare molto per trovare sia l'intesa per l'ingaggio con il giocatore, sia quella per il valore dei cartellini.