Calciomercato Lazio, il Southampton alza l'offerta per Hoedt

Il Southampton si muove per Wesley Hoedt. I Saints pronti a mettere sul piatto fino a 15 milioni per convincere la Lazio, mentre resta defilato l'Everton. Per Lotito e Tare l'ex Az è incedibile, faranno di tutto per trattenerlo. Anche perché in quel caso si ritroverebbero obligati a rientrare sul mercato a caccia del sostituto. Resta fredda la pista che porta Brayan Perea al Leganes, mentre qualcosa in più si muove per Mauricio.