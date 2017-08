Calciomercato, Hoedt al Southampton: "Sarò laziale per sempre". Lotito su Paletta

Wesley Hoedt ha scelto la Premier League. È ufficiale il trasferimento del difensore olandese al Southampton, per una cifra vicina ai 17 milioni, bonus compresi. Arrivato a parametro zero, la sue cessione garantisce al club biancoceleste un'enorme plusvalenza.

Dopo le visite mediche e la firma con i Saints, c'è stato anche il saluto ai tifosi della Lazio: "Dopo due anni sta per finire la mia storia con questa grande società, da dove sono arrivato come ragazzino e partirò come uomo. Voglio ringraziare il popolo laziale per avermi fatto sentire a casa, mi avete sempre dato il vostro sostegno. Grazie per questo! Una parola speciale per il direttore Tare che ha sempre creduto in me e da cui ho imparato tanto. Dopo questo, voglio ringraziare il mister Inzaghi, tutti i miei compagni di squadra, tutto lo staff e tanti altri con cui ho lavorato in questi due anni. Sarò sempre laziale, per l'ultima volta grazie e sempre forza Lazio". Ora il presidente Claudio Lotito punterà su Gabriel Paletta, in uscita dal Milan, per sostituirlo.