Calciomercato Roma, tutto su Higuain: destino legato al futuro di Dzeko

Il ds Gianluca Petrachi vuole portare alla Roma Gonzalo Higuain ma il destino del Pipita è legato a quello di Edin Dzeko: finché la squadra giallorossa non avrà preso un sostituto, il bosniaco non potrà essere dell'Inter. Ecco, quindi, che i prossimi giorni saranno decisivi.

La strategia della Roma non cambia: in questi giorni Petrachi incontrerà l'entourage di Higuain. L'argentino sta capendo che on i campioni d'Italia non avrà spazio ma fino ad ora ha sempre detto di no ad un suo arrivo a Trigoria nonostante la telefonata di Fonseca e gli elogi di Petrachi.

Higuain sarebbe il leader della squadra alla Roma che è pronta a mettere sul piatto 36 milioni di euro: 9 per il prestito e 27 per l'obbligo di riscatto. C'è però il nodo ingaggio. L'argentino alla Juve guadagna 7,5 milioni all'anno per altre due stagioni. La Roma ne offre cinque e nel frattempo spera che l'Inter alzi l'offerta per Dzeko ed avere così soldi freschi da mettere sul piatto. Si tratta.