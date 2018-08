Calciomercato Roma: adìos Gonalons, il centrocampista va al Siviglia

Maxime Gonalons lascia la Roma. Il francese, dopo un'annata deludente, è stato ceduto in prestito secco al Siviglia. Oggi la giornata delle visite mediche, poi le firme e quindi gli annunci ufficiali del passaggio. Un centrocampista in meno per Eusebio Di Francesco che, tuttavia, non ha mai utilizzato con continuità Gonalons. La sua esperienza italiana è stata un vero flop.