Calciomercato Lazio, Giroud è il colpo per sognare lo Scudetto: c'è l'accordo

La Lazio punta allo Scudetto. Ormai è chiaro. Il direttore sportivo Igli Tare ha infatti pronto il colpo per far sognare i tifosi: Olivier Giroud. Il club biancoceleste e l'attaccante francese hanno trovato l'accordo per il trasferimento, ora manca solo l'ok definitivo dei Blues.

A rivelarlo è l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio.

Manca l'intesa con il Chelsea che vuole portare a Londra Dries Mertens in scadenza di contratto con il Napoli e non convinto della corte londinese. Simone Inzaghi è pronto ad abbracciare il classe '86 capocannoniere dell'ultima Europa League.