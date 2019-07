Calciomercato Roma, è ufficiale: Mancini è il 4° colpo. Ecco come giocherà Fonseca

Gianluca Mancini è ufficialmente un giocatore della Roma. Il difensore, classe 1996, è stato acquistato dai giallorossi che l'hanno prelevato dall'Atalanta.

L'accordo prevede un corrispettivo fisso di 2 milioni di euro per il prestito, l'obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 13 milioni di euro, condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive, nonché il pagamento di un corrispettivo variabile, fino ad un massimo di 8 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento da parte della Roma e del calciatore di determinati obiettivi sportivi.

Inoltre, in caso di futuro trasferimento del difensore, la Roma riconoscerà alla Atalanta un importo pari al 10% del prezzo di cessione in eccesso rispetto a quanto già maturato a titolo di corrispettivi fissi e variabili. Con Mancini è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024.

"L'arrivo di Gianluca ci permette di aggiungere al nostro reparto difensivo un giocatore giovane e tecnicamente molto valido, reduce da stagioni di grande rendimento -ha dichiarato il ds giallorosso Petrachi-. Sono contento di poter mettere a disposizione di mister Fonseca un ragazzo così dedito al lavoro e che ha grande voglia di migliorarsi". Un tassello importante per Paulo Fonseca che lo schiererà titolare per far dimenticare ai tifosi Kostas Manolas.