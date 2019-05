Gasperini e la Roma, si decide lunedì: giallorossi terza scelta del tecnico di Grugliasco

Gasperini e la Roma, per qualcuno è già fatta, per altri un affare che si complica. La fine del campionato dirimerà i dubbi che oggi aleggiano sul tecnico di Grugliasco e, più in particolare sul prossimo tecnico della Roma.

L'identikit per il successore di Claudio Ranieri porta all'attuale mister dell'Atalanta. Bravo con i giovani, ambizioso, reduce da una stagione di livello, voglioso di mettersi alla prova con una grande: per una parte della dirigenza è lui l'ideale per riscattare un'annata da dimenticare. Circolano anche i nomi rischiesti da Gasperini: Perin, Mancini, DeRoon, Zapata dall'Atalanta, oltre alla conferma di Zaniolo e Pellegrini, i due giovani più ricercati sul mercato. Con lui è pronto al rilancio Bryan Cristante che proprio a Bergamo ha vissuto la sua stagione d'oro.

Gasperini però, oltre alle condizioni poste, è in attesa del finale di stagione. Su di lui non c'è solo la Roma. Anche il Milan infatti sarebbe alla finestra per ingaggiarlo e affidargli il rilancio del progetto rossonero. E a lui l'impresa non dispiacerebbe, specie se proprio i rossoneri riuscissero a raggiungere la Champions.

Già, la Champions. C'è anche la sua Atalanta alla quale basta vincere domenica. Non è esclusa infatti la sua riconferma a Bergamo. In caso di qualificazione è previsto un incontro con Percassi e, oltre alle riconferme, sarebbe pronta una robusta lista della spesa. Insomma, in questo quadro, con una Roma in Europa League per Gasperini i giallorossi sembrano essere la terza scelta.

Ecco perché si lavora anche a piani alternativi. Il nome più concreto è quello di Marco Giampaolo della Sampdoria; più difficile, ma in lizza, Laurent Blanc per sua stessa ammissione cercato dalla società di Trigoria.