Calciomercato Roma, Florenzi via a gennaio? Fonseca lo blocca

Alessandro Florenzi e la Roma sono ad un bivio. Il giocatore sta trovando poco spazio nella squadra di Paulo Fonseca che gli preserisce, addirittura, Davide Santon.

E così nei prossimi giorni potrebbe esserci un incontro tra il procuratore del giocatore, Lucci, e Petrachi per ragionare assieme sul futuro di Florenzi, calciatore simbolo della compagine giallorossa convocato dal ct Mancini per il doppio impegno della Nazionale contro Bosnia e Armenia.

Nel caso si dovesse concretizzare un futuro lontano da Roma Florenzi ha diversi estimatori, si parla dell'Inter di Antonio Conte oltre che di Sampdoria e Cagliari disposte ad accoglierlo già a gennaio con la formula del prestito. A strizzagli l'occhio anche il Lione di Rudi Garcia.

Segnali distensivi nelle ultime ore sono arrivati da Nyon dove il tecnico Fonseca ha partecipato all'Elite Club Coaches Forum. A una domanda sulle parole di Mancini che ha definito Florenzi "fondamentale" per l'Italia, il portoghese ha replicato: "Sono opinioni, per me lui è molto importante. In questo momento per me resta una opzione, ma vi garantisco che non c'è nessun problema".