Calciomercato Roma, Florenzi verso l'addio: la Liga lo aspetta

Alessandro Florenzi è sempre più ai margini del progetto tecnico di Paulo Fonseca. La Roma, in questi tre ultimi giorni di mercato invervenale, valuterà quindi le offerte e prenderà in seria considerazione la cessione.

Il Valencia valuta l'affare e sta preparando l'affondo complice il fatto che, in questo momento, il titolare nella testa di Fonseca è Santon e lo spazio per Florenzi potrebbe restringersi. Un guaio, anche in vista del prossimo Europeo.

Secondo Sky Sport ci sarebbero stato già i primi contatti tra il club spagnolo e l'agente Alessandro Lucci per valutare un trasferimento del terzino al Valencia. Da capire e studiare ancora modalità e cifre. La porta non è chiusa.