Roma, ufficiale: Emerson Palmieri giallorosso a titolo definitivo

Emerson Palmieri è ufficialmente un giocatore della Roma. Il laterale brasiliano, arrivato in prestito dal Santos, è diventato definitivamente di proprietà del club giallorosso, come annunciato dalla stessa società nella relazione semestrale del club, in cui è specificato che: "si sono verificate le condizioni contrattuali previste per la trasformazione del trasferimento a titolo definitivo del giocatore".

ECCO IL COMUNICATO UFFICIALE

"Nel corso della sessione di mercato, inoltre, sono stati acquistati a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2017 i DPC dei seguenti calciatori: Emerson Palmieri, dal Santos, per il quale nel corso del Semestre si sono verificate le condizioni contrattuali previste per la trasformazione del trasferimento a titolo definitivo".