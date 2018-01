Calciomercato Roma: accelerata per l'affare con il Chelsea, le ultime su Emerson e Dzeko

Emerson Palmieri è sempre più vicino al Chelsea. Edin Dzeko, invece, probabilmente resterà a Roma. I giallorossi stanno per chiudere l'affare per la cessione del brasiliano. L'intesa per il terzino sinistro è sui 20 milioni di euro più 6 di bonus. L'italo-brasiliano passerà così alla corte di Antonio Conte.

Le richieste di ingaggio di Dzeko, invece, non rientrano nei parametri del Chelsea, che in serata darà una risposta definitiva. Il bosniaco chiede uno stipendio da 7 milioni all'anno per tre anni e mezzo, impegno troppo oneroso per i Blues. Per l'attacco Conte allora virerà su Olivier Giroud, in uscita dall'Arsenal.