Calciomercato, El Shaarawy dice no allo Shanghai Shenhua: resta alla Roma

Stephan El Shaarawy non si trasferirà in Cina e restarà alla Roma. La trattativa fra l'attaccante e lo Shanghai Shenhua è saltata.

A mandare in aria l'affare è stata la distanza tra domanda e offerta: la Roma chiedeva almeno 20 milioni, mentre i cinesi ne offrivano al massimo 12. Il Faraone, pur soddisfatto dell'ingaggio di circa 15 milioni netti a stagione per tre anni, non ha forzato.

El Shaarawy quindi, a meno di clamorosi colpi di scena, resterà a Trigora. Ora la dirigenza giallorosso comincerà a discutere del rinnovo: la richiesta del giocatore è di arrivare a 4 milioni netti complessivi.