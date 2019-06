Calciomercato Roma, il Faraone cinese: El Shaarawy va in Cina per 18 milioni

Stephan El Shaarawy sta per salutare la Roma. Il Faraone è infatti pronto a trasferirsi in Cina, con lo Shanghai Shenhua che ha messo sul piatto un maxi contratto da 16 milioni di euro netti all'anno per le prossime tre stagioni. Per il club giallorosso sono invece in arrivo 18 milioni di euro.

El Shaarawy, dunque, potrebbe essere la prima cessione del nuovo ds Gianluca Petrachi che, per ragioni di bilancio, ha bisogno di effettuare alcune plusvalenze prima del 30 giugno.

El Shaarawy ci sta pensando e vuole avere però delle garanzie economiche. Attendendo le sue garanzie ha però già chiesto informazioni sulla squadra. L'attaccante è in scadenza di contratto nel 2020 ed è arrivato a gennaio 2016.