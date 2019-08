Dzeko assist e tanto gioco. Inter pronta a un nuovo assalto, ma ora potrebbe restare a Roma

Edin Dzeko gioca e guida la Roma. A guardare il match amichevole di ieri contro il Lille il centravanti bosniaco è sembrato il più in palla, il più centrato sul progetto di Fonseca. Assist e tanta corsa, piede decisivo in tutti i gol ed un modo di giocare funzionale alle idee del tecnico portoghese.

Può restare? Le possibilità aumentano, ma la volontà del diretto interessato, secondo quanto filtra da Trigoria, è sempre quella di andare all'Inter. Inter che sarebbe pronta ad un nuovo assalto, forse decisivo. Attualmente l'offerta è di 15 milioni e potrebbe salire a 18. Venti sono invece i milioni richiesti dalla Roma il cui problema però, più che economico, è quello di trovare un sostituto.

Higuain infatti non sembra convinto del progetto giallorosso e Llorente, nome caldo di queste ore, non convincerebbe a pieno. Ecco perché il centravanti potrebbe restare a Trigoria almeno fino a ferragosto. Una possibile svolta potrebbe arrivare dalla chiusura del mercato inglese, fissata per l'8 agosto. Una deadline che potrebbe togliere dal mercato uomini come lo stesso Llorente e Lukaku, facendo così salire le quotazioni dello stesso Dzeko e di altri attaccanti.